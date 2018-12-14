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Gisele Bundchen ‘En çok kazanan model’ unvanını Kendall Jenner’a bıraktı
Gisele Bundchen ‘En çok kazanan model’ unvanını Kendall Jenner’a bıraktı
Yaklaşık 16 yıldır dünyanın en çok kazanan modeli unvanına sahip olan Gisele Bundchen, bu yıl tahtını Kendall Jenner'a kaptırdı. Bundchen, 2018'de 10 milyon dolar kazanırken, Jenner ise 22.5 milyon dolarla birinci oldu...
Moda 14 Aralık 2018 - 15:10

Forbes 2018’in en çok kazanan modellerini açıkladı. 2002 yılından bu yana dünyanın en çok kazanan modeli unvanını elinde tutan Gisele Bundchen, bu yıl tahtını Kendall Jenner’a kaptırdı.

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Forbes’un verilerine göre 2018’de Gisele 10 milyon dolar, Kendall ise 22.5 milyon dolar kazandı. Bundchen beşinci sırada yer alırken, Kendall ise ilk sırada… İşte Forbes’un verilerine göne yılın en çok kazanan 10 modeli…

Gisele Bundchen

Gisele Bundchen

1. Kendall Jenner, 22.5 milyon dolar
2. Karlie Kloss, 13 milyon dolar
3. Chrissy Teigen, 11.5 milyon dolar
4. Rosie Huntington-Whitely, 11.5 milyon dolar
5. Gisele Bundchen, 10 milyon dolar
6. Cara Delevingne, 10 milyon dolar
7. Gigi Hadid, 9.5 milyon dolar
8. Bella Hadid, 8.5 milyon dolar
9. Joan Smalls, 8.5 milyon dolar
10. Doutzen Kroes, 8 milyon dolar

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