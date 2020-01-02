Gülşen, altın rengi kıyafetiyle Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel’i adeta ezdi

Yılbaşı'nda Kıbrıs'ta sahne alan Gülşen, Hakan Yıldırım'a ait couture kıyafetiyle sahneye çıktı. Tasarım dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel'in daha önce giydiği kıyafetle büyük benzerlikler taşıyor. Her ne benzerlikler taşısa da, elbisenin Gülşen'e daha çok yakıştığı da su götürmez bir gerçek...

Ünlü popçu Gülşen, yılbaşında Kıbrıs’ta bir otelde sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, 2019'a veda ederken yeni yıldan beklentilerini de sıraladı ve “Özgür, medeni, kadına, hayvanlara, çocuklara şiddetin olmadığı, adaletli bir yıl diliyorum” dedi.

Gecede Hakan Yıldırım’a ait, altın renginde bir tasarım tercih eden Gülşen, stiliyle yine hüsrana uğratmadı ve son derece şık ve seksi görünümüyle beğeni topladı. Ne var ki üzerindeki couture tasarım oldukça tanıdık… Gülşen’in kıyafeti, daha önce dünyaca ünlü model Candice Swanepoel’in bir davette giydiği, ünlü tasarımcı Christopher Esber tasarımı kıyafetle birebir benzerlikler taşıyor.



Normalde bir Victoria’s Secret modeli ile aşık atmak öyle kolay olmasa da, Gülşen adeta Candice’i ezdi geçti. Esber’in 2020 yaz koleksiyonuna ait tasarımı kasım ayında giyen model, Gülşen’in yanında birazcık sönük kaldı desek yeridir…