Gülşen yaptığı kombinle Tihulu’ya bile benzetildi

Gülşen'in, dün akşam jüri üyesi olduğu Ayakkabı Tasarım Yarışması'na giderken giydiği elbise ve yaptığı kombin Lady Gaga'dan Sezen Aksu'ya, Hadise'den Olsen kardeşlere kadar herkese benzetilmesine neden oldu...

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Ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Türk ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünü desteklemek ve genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’na katıldı. Jüri üyelerinden biri olan Gülşen, yarışmaya giderken Hakan Yıldırım imzalı beyaz bir elbise giydi… Kıyafetini daha önce de defalarca giydiği şeffaf bantlı, topuklu ayakkabılarıyla kombinleyen Gülşen bu haliyle sosyal medyanın diline düştü.

Elbise aslında çok şık bir tasarım fakat Gülşen’in boyuna uygun bir elbise değil maalesef. Etek boyu daha kısa olsaymış daha iyi bir görünüm elde edebilirmiş ama ne var ki ünlü şarkıcı bu tercihiyle hem olduğundan kısa hem de kilolu görünmüş. Tasarım üzerine oturmadığı gibi yaptığı potluklarla daha da kötü bir stil ortaya çıkmış. Gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlükleri ise duruma daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmiş…

Dün akşam Gülşen’in fotoğrafı sosyal medyaya düşünce haliyle eleştirel yorumlar da gecikmedi. Çoğunluk ünlü şarkıcıyı beğenmezken, bir çok kişi de farklı farklı isimlere benzetti. Kimi Sezen Aksu’ya, kimi Hadise’ye benzetirken, Beyonce, Lady Gaga, Kim Kardashian, Mary Kate-Ashley Olsen kardeşlere benzetenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı…

En ilginç benzetme ise G.O.R.A filmindeki ‘Kaptan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim’ diyen kırmızı kıyafetli, gözlüklü Tihulu oldu…