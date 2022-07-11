Gwyneth Paltrow, Goop markası altındaki yeni ürünleri için soyundu

Gwyneth Paltrow, moda ürünleri için kamera karşısında birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Ünlü oyuncunun üstsüz pozları sosyal medyada da dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Gwyneth Paltrow, kendi yarattığı markası Goop altında satışa sunulan G. Label isimli giyim markasının ürünlerini tanıtmak için 4,9 milyon dolarlık Montecito’daki malikânesinde kamera karşısına geçti.

295 dolarlık geniş paçalı kot pantolonu modeli için Paltrow, havuz kenarında üstsüz pozlar verdi.

Oscar ödüllü 49 yaşındaki oyuncunun düzgün fiziği ise dikkat çekti.

Paltrow, Goop’u ilk olarak Eylül 2008’de içsel yönü beslemeye teşvik eden haftalık bir yaşam tarzı bülteni olarak başlattı. Çıkardığı vajina kokulu mumlarla sık sık gündeme gelen Paltrow, bu defa ürünlerine G. Label adı altında kıyafetler de ekliyor.

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