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Instagram’ın yeni trendi ‘Insta-Split’ ünlüleri de sardı
Instagram’ın yeni trendi ‘Insta-Split’ ünlüleri de sardı
Bundan üç yıl önce ilk kez bacağını açıp sosyal medya hesabında paylaşan Victoria Beckham'ın bu pozu Instagram'ı ve dünyaca ünlü isimleri de etkisi altına aldı. Trendin adı 'Insta-Split'
Moda 20 Kasım 2018 - 13:29

Barbie pozu, bambi pozu, baş ağrısı pozu, falling star derken şimdi de Victoria Beckham sayesinde yeni bir sosyal medya trendimiz daha oldu; Insta-Split…

Victoria Beckham ilk olarak 2015'te bu pozu vermişti.

Victoria Beckham ilk olarak 2015’te bu pozu vermişti.

İlk kez 2015 yılında, eski sporcu ve balerin olmasının rahatlığıyla, koltukta telefonuyla ilgilenirken bacağını düz bir şekilde açan ve bunu sosyal medya hesabında paylaşan Victoria Beckham’ın bu paylaşımı büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz yıl ise bu fotoğraf gündeme geldi...

Geçtiğimiz yıl ise bu fotoğraf gündeme geldi…

Beckham, geçtiğimiz yıl aynı pozu yeniden verip, Instagram’ında paylaşınca, Kourntey Kardashian da kendisine karşılık vermiş ve bu hareket trend olma yolunda ilerlemeye başlamıştı.

Kaia Gerber

Kaia Gerber

Tam etkisini yitirdi derken bu kez Kate Beckinsale, Rita Ora, Katty Perry ve Kaia Gerber ardı ardına bacak açıp poz vermeye başladı. Bir anda çığ gibi büyüyen bu akım sosyal medya kullanıcılarını da etkisi altına alınca da ‘Insta-Split’ akımı başlamış oldu… İşin komik tarafı, şu an pek çok kullanıcı evcil hayvanının bacak açma pozunu yakalayıp paylaşıyor…

kate-backingsale

Kate Backinsale

katy-perry

Katty Perry

rita-ora

Rita Ora

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