İrem Derici’nin sokak stili akıllara Kendall Jenner ve Hailey Bieber’ı getirdi

İrem Derici geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yeşil bir eşofman altı ve kısa üst giyen Derici'nin stili akıllara Kendall Jenner ve Hailey Bieber'ı getirdi. Ne var ki ünlü şarkıcı stil konusunda sınıfta kaldı...

Geçtiğimiz yıl Kendall Jenner, New York’ta düzenlenen moda haftasına giderken, Adidas markasına ait bir eşofman takımı ve altına topuklu terliklerle karşımıza çıktı. O dönem bu stili çok saçma bulsak da, ardından Hailey Bieber ve Zendaya’da benzer kombinlerle sokakta değil, etkinliklerde boy gösterdi…

Ünlü isimlerin yeni stillerini gördükçe, o zamanlar Türkiye’de bu trendin yaygın olmadığını, hatta yakın zamanda sokak modasında görmeyi arzu etmediğimizi yazmıştık. Ne var ki tam dualarımız kabul oldu derken, geçtiğimiz gün İrem Derici, aynı adidas model ile karşımıza çıktı.

İrem Derici bu kombinle alışverişe değil, bakkala gidiyor olsaydı kendisine sözümüz yoktu fakat, Nişantaşı’nda görünce, ‘Bu stil değil’ demekten kendinizi alamıyorsunuz. Artık demode olan, (muhtemelen bantlı) beyaz bir sandalet ile kombinlenen beyaz crop top, düğmeleri sonuna kadar açılmış eşofman altı, Louis Vuitton bir ‘Freebag’ ve retro güneş gözlükleri… Kelimeler kifayetsiz kalıyor… Üstelik ayakkabı ile üst grubun rengini aynı yaparak uyum sağlama trendi de kalmadı artık.

Şu da bir gerçek ki, İrem Derici rahatına düşkün, salaş giyinmeyi seven bir kadın. O nedenle bu stili rahatlıkla evinde, piknikte, koşuda tercih edebilir. Fakat bir etkinlikte giymeyi planlıyorsa birazcık Kendall, birazcık Hailey, ya da birazcık Zendaya’dan ilham alabilir…