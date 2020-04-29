Irina Shayk, Ashley Graham ve Hailey Bieber’dan corona virüsüne online defile desteği

Corona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar için para toplamak için dünyanın ilk online ünlü podyum gösterisi bu hafta başlıyor. Irina Shayk, Ashley Graham ve Hailey Bieber'ın başrolünde yer alacağı etkinlik için Marc Jacobs, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Diane von Furstenberg ve Virgil Abloh da katkı sağlayacak.

Harper’s Bazaar global moda direktörü Carine Roitfeld, corona virüsü ile mücadele kapsamında, bağış toplayabilmek adına dünyanın ilk online defilesine imza atıyor. Irina Shayk, Hailey Bieber, Ashley Graham, Karlie Kloss gibi dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı defilede, modeller, Roitfeld ve ekibi tarafından uzaktan tasarlanan kişisel dolaplarından kreasyonlar giyecek. ‘Fashion Unites’ başlıklı 30 dakikalık özel film, Fabien Constant tarafından yönetilecek ve Derek Blasberg tarafından ağırlanacak. Etkinliğe katılmak isteyen markalar ise Marc Jacobs, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Diane von Furstenberg ve Virgil Abloh yer alıyor.

