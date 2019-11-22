Jennifer Lopez Coach markasının yeni marka yüzü oldu

Jennifer Lopez şu sıralar dur durak bilmiyor. Son filmi Hustler ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, şimdi de ünlü marka Coach'un yeni marka yüzü oldu... Ve bu; hem marka hem de Lopez için bir ilk. Zira şirket, son yıllarda sadece 'Z' kuşağı ile işbirliği yapmaya başlamıştı. Markanın bu hareketi moda dünyasında ters köşe yaptı...

Jennifer Lopez 50 yaşında ama günümüzün genç ünlü isimlerini adeta her alanda saf dışı bırakıyor. Sporunu yapıyor, üst üste filmler çekiyor, yılın moda ikonu seçiliyor, konserden konsere koşuyor, dünyanın en önemli markaları onunla işbirliği yapmak için yarışıyor… Ünlü moda devleri artık gençlerden uzaklaşıp, daha Celine Dion, Sarah Jessica Parker ve Jennifer Lopez gibi orta yaşlı kadınları tercih ediyor.

Bunun son örneği ise ünlü giyim markası Coach…. Şirket, Selena Gomez ve Chloe Moretz gibi genç isimlerden vazgeçip, Jennifer Lopez’i markasının yeni yüzü yaptı. Lopez’in, yarım yüzyılı geride bıraktığı yeni yaşında, yılın moda ikonu seçilmesi üzerine böyle bir anlaşmaya imza atması moda ve bakım dünyasında taşları yerinden oynatacak gibi.

Geçen yıla kadar yeni nesil sanatçılarla işbirliği yapıp, bir anda rotasını z jenerasyonuna çeviren Coach’un, Lopez ile ters köşe yapması sıradan bir reklam anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Markalar artık spor, estetik, özel bakım gibi takviyelerle yıllara meydan okuyan orta yaş grubunu tercih ediyor. Çünkü 22’nci yüzyıla girmeye ramak kala, gençlik kavramı değişti… Şimdi devir, zamanı tersine çeviren 40 yaş ve üstü kadınlar…