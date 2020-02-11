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Joan Smalls Vanity Fair partisine yarı çıplak geldi gündem oldu
Joan Smalls Vanity Fair partisine yarı çıplak geldi gündem oldu
Victoria's Secret modeli Joan Smalls, 92. Oscar töreni sonrası katıldığı Vanity Fair partisinde giydiği elbise ile gündem oldu. Göğüslerini taşlı bir göğüs ucu kapatıcısıyla kapatan Smalls, gecenin ilgi çeken ismiydi...
Moda 11 Şubat 2020 - 09:52

Ünlü model Joan Smalls, 92. Oscar töreni sonrası düzenlenen Vanity Fair partisine katıldı. Schiaparelli markasına ait, etek kısmı fırfırlı, mavi bir elbise giyen Victoria’s Secret meleğinin kıyafetinin göğüs altında bitip, göğüslerini taşlı bir aksesuar ile kapatması sosyal medyada gündem oldu.

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Gecede bakışların üzerinde olduğu 31 yaşındaki Smalls için ‘Evden acele ile çıktı sanırım, elbisenin üstünü unutmuş’, ‘Madem öyle giyinmeden gelseydin daha çok dikkat çekerdin’ gibi yorumlar yapıldı.

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