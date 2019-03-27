Khloe Kardashian Diana Ross’un partisindeki imajıyla şaşırttı

Amerikalı şarkıcı Diana Ross, dün Los Angeles’ta 75’inci doğum gününü dostlarıyla birlikte kutladı. Beyonce’nin de aralarında bulunduğu partiye, Khloe Kardashian, annesi Kris Jenner ve ablası Kourtney Kardashian da katıldı…

Parıltılı kıyafetlerle partiye katılan Kardashian kadınları arasında en çok ilgiyi Khloe gördü… Madiyah Al Sharqi tasarımı, altın rengi 11 bin değerinde bir şal elbise giyen Khloe, kıvır kıvır saçları ve makyajıyla da şaşırttı…

Khloe’nin bu hali tabii ki sosyal medyada da konuşuldu. Pek çok kişi aldatıldıktan sonra hala kendine gelemediğini, kimi ayrılık sonrası depresyona girdiği için imaj değiştirdiğini söyledi…

Partinin dikkat çeken bir başka ismi ise sevgilisi ile partiye katılan Kris Jenner oldu… 32 bin 500 TL değerinde, Alexandre Vauthier markasına ait zümrüt yeşili, derin bacak dekolteli elbise giyen Kris, adeta kızlarına taş çıkarmış…

Kourtney Kardashian ise metal tonlarında parıltılı, derin göğüs dekolteli bir takım elbise tercih etmiş…

