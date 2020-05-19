Kim Kardashian Skims markasından corona virüsü için maske çıkardı

Kozmetik ve giyim markası devi Kim Kardashian corona virüsünü kendisine gelir kapısı yaptı. Korse markası Skims’in bünyesinde, maskeler tasarladı ve satışa sundu. Tanesi 8 dolardan satılan maskeler dikişsiz ve yeniden yıkanabilir özelliğine sahip

Piyasaya çıkar çıkmaz stokları tükenen maskeler, ikili paketlerde 100 TL, dörtlü paketlerde de 160 TL’ye satılıyor. Tek almak isteyenler de 55 TL ödüyor… Üstelik diğer markalar gibi elde edilen geliri de bağışlamıyor…

