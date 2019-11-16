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Kumaşlar yarıştı
Kumaşlar yarıştı
11 finalistin 4’er kumaş tasarımı ile hazırlanan Tuvana Büyükçınar Demir imzalı koleksiyon, Demet Şener Küpeli’nin baş manken olarak yer aldığı özel defilede sergilendi.
Moda 16 Kasım 2019 - 13:22

2005 yılından bu yana Türk tekstil sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, yetenekli gençlerin sektöre hızla kazandırılması ve özgün tasarımlar yaratılarak katma değeri yüksek ürünlerin ihraç edilmesi amacıyla düzenlenen 14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali dün akşam İstanbul'da gerçekleşti.

MUSTAFA SANDAL SAHNE ALDI

Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde baş manken olarak Demet Şener Küpeli podyuma çıktı. Jüri üyeleri arasında Mustafa Sandal'ın da yer aldığı gecede, ünlü sanatçı sahne alarak şarkılarıyla törene renk kattı.

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