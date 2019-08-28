Kylie Jenner sevgilisi Travis Scott’u Look Mom I Can Fly galasında yalnız bırakmadı

Netflix, Travis Scott hakkında, Look Mom I Can Fly adlı bir belgesel hazırladı. Galada ise ünlü rap şarkıcısını, sevgilisi Kylie Jenner ve kızları Stormi yalnız bırakmadı.

Ünlü rapçi Travis Scott’ın hayatı belgesel oldu. Yarın Netflix’te yayına girecek olan Look Mom I Can Fly – Bak Anne Uçabiliyorum adlı belgeselin prömiyeri ise dün akşam Santa Monica’daki Barker Hangarı’nda yapıldı.

Scott’ı sevgilisi Kylie Jenner ve kızları Stormi yalnız bırakmadı. Jenner prömiyere Manolo Blahnik markasına ait beyaz bir elbiseyle katıldı. Ayakkabı tercihini de aynı markadan yapan Jenner’ın stili şıklıktan uzak bir görünüme sahipti. Kalçalarını olduğundan büyük gösterdiği gibi, beyaz stilettolar çok sırıtmış.

