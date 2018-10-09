Lateks kumaştan kıyafet giyenler dikkat! Hayatı tehdit eden reaksiyonlar oluşabilir

1990'ların trendlerinden biri olan lateks kumaş, Kim Kardashian ve Kylie Jenner sayesinde yeniden hayatımıza girdi. Lateks seven biriyseniz giyerken dikkat edin. Çünkü hayatı tehdit eden anaflaksi reaksiyonları olabiliyor...

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Kim Kardashian, Kylie Jenner, Emma Watson, Katy Perry, Nicki Minaj, Megan Fox ve daha dünyaca ünlü pek çok isim son zamanların modası olan ‘lateks’e kendilerini kaptırmış durumda. 1990’larda moda olan, 2000’li yıllarda yeniden gündeme gelen lateks, günümüzde ise Kim Kardashian sayesinde tekrar hayatımıza girdi…

Peki bu lateks kumaştan yapılan kıyafetler ne kadar sağlıklı? Ne gibi yan etkileri var? Uzun süre giyilirse hangi hastalıklara yol açar? Hepsinin cevabını Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doçent Doktor Emek Kocatürk’ten öğrendik…

Kocatürk, daha biz cümlemize lateks diye başlarken ‘Çok tehlikeli’ dedi ve devam etti: “Lateks içeren kumaşlar, alerjiye neden olabilecek proteinler içerir. Lateksin neden olabileceği alerji iki çeşittir. En tehlikeli olan Tip 1 ve Tip 4 alerji… Tip 1 olursa, dudakta, gözde şişme meydana gelebilir, kızarma şeklinde ültikerler oluşabilir. Hatta hayatı tehdit eden anaflaksi reaksiyonlar olabilir. Tip 4’te ise, lateks proteinleri dediğimiz Thiuram mix, mercapto mix ve carba mix proteinlere karşı alerji gelişebilir. Bu tip alerjide daha çok egzama tarzı lezyonlar görülür. Kaşıntılı kızarıklıklar meydana gelir. Alerji tek giyimde ortaya çıkmayabilir. Tekrarlayan temaslarda risk artar. Ayrıca terleme de riski artırır.”

Bu alerjilerin lateks giymeye devam edilirse kronikleşebileceğinin de altını çizen Emek Kocatürk, lateks alerjisinin gıdalarla çapraz alerjiye neden olabileceğini de belirtiyor: “Muz, Avokodo, kivi ve kestane gibi besinlerle çapraz alerji olmasına neden olabilir.”

Kocatürk, lateks kıyafetleri ne kadar uzun süre kullanırsanız belirtilerin de o kadar hızlı çıkacağını belirtiyor: “Bu kıyafetleri giydiğinizde alerjinin ortaya çıkması genellikle uzayan temaslar sonucu olur. Yani ten, bir alerjene ne kadar uzun süre temas ederse alerji riski o kadar artar. Özellikle kıvrım yerlerinde alerjik reaksiyonlar daha da çabuk ortaya çıkar…”