Louis Vuitton atölyelerini maske üretimi için açtı

Louis Vuitton, Fransız hükümetinin Covid-19 ile mücadelede çok daha fazla maske gereksinimini karşılamak için Marsaz, Saint-Donat (Drome), Saint-Porçain (Allier), Ducey (Manche) ve Saint Florence (Vendee) atölyelerindeki yüzlerce zanaatkarıyla üretime başladı.

Dünyaca ünlü moda devi Louis Vuitton, corona virüsü ile mücadele kapsamında 5 atölyesindeki yüzlerce terzisiyle marke üretmeye başladı. Markanın başkanı ve CEO’su Michael Burke, ilk olarak Saint-Florence atölyesini ziyaret ederek, 22 gönüllü zanaatkarın sahada mücadele eden sağlık görevlileri için hali hazırda gerçekleştirdikleri üretimi formalize etti.. Koruyucu maskeler, Fransız hükümetinin birçok departmanının onayı, tekstil endüstrisinin temel ihtiyaçlarını karşılayan ve bölgesel bir network olan Mode Grand Ouest ile işbirliği içinde üretiliyor.



Michael Burke, Sainte-Florence atölyesini ziyaretinde Louis Vuitton’un, önemli bir Fransız şirketi olarak bedelsiz binlerce maskenin üretilip bölgede en çok ihtiyacı olan noktalara ulaştırılmasında gönüllü olarak çalışan zanaatkarlarına minnettar olduğunu ve bölgedeki tekstil endüstrisiyle işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.