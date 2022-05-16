Louis Vuitton, ilk Hint marka elçisini tanıttı

Fransız lüks devi Louis Vuitton, salı günü yaptığı açıklamada, Deepika Padukone'u markanın ilk Hint marka elçisi olarak duyurdu.

Sozcu.com.tr

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36 yaşındaki Bollywood yıldızı Deepika Padukone; Emma Roberts ve Çinli oyuncu Zhou Dongyu’ya katılarak markanın kampanyalarında yer almaya başladı.

Düzenli olarak Louis Vuitton kıyafetleri ve çantalarıyla fotoğraflanmasının yanı sıra Padukone, daha önce marka için modellik de yapmıştı.

Moda evi bir basın açıklamasında “Maison ile güçlü iş birliğinin ardından ödüllü aktris, Louis Vuitton ile yolculuğunun heyecan verici yeni bir bölümüne başlıyor” dedi.

Padukone, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Hint filmlerinden biri olan “Padmaavat” da dahil olmak üzere 30’dan fazla uzun metrajlı filmde rol aldı. Kısa süre önce bu yılki Cannes Film Festivali’nde 9 kişilik jürinin bir parçası olarak seçildi ve Forbes India’nın Celebrity 100 listesinin son baskısına göre 2019’da tahmini 6 milyon dolar kazandı.

LEVI’S VE ADIDAS’TAN SONRA SIRA LOUIS VUITTON’DA

Padukone kısa süre önce Levi’s ve Adidas gibi markalar için kampanyalarda rol aldı.

Louis Vuitton’un duyurusu, Padukone’un Vogue Hindistan’ın en son kapak yıldızı olarak tanıtılmasından kısa bir süre sonra geldi. Derginin Mayıs 2022 sayısında Padukone’un, Louis Vuitton’dan çeşitli eşyalar giydiği görülüyor.

Padukone, marka ile iş birliğini ise şu şekilde anlatıyor:

“18 yaşında ve para kazanmaya yeni başladığınızda, önünden geçtiğiniz bir Louis Vuitton mağazasına bakma zahmetine bile girmiyorsunuz çünkü bunu asla karşılayamayacağınızı biliyorsunuz. Gerçekte çok pratik, pragmatik bir insanım, kendimi çimdiklemek zorunda kalıyorum çünkü bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Ve gelecekte görmeyi umduğum çeşitlilikten bahsediyor.”

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