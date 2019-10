Madeline Stuart dünyanın ilk down sendromlu modeli oldu

Son günlerde podyumlarda yürüyen bir isim herkesin dikkatini çekiyor; Madeline Stuart... 22 yaşındaki genç, dünyanın ilk down sendromlu modeli olarak, fenomen haline geldi...

Madeline Stuart… 22 yaşında down sendromlu genç bir kız. Avustralya doğumlu olan Madeline’in doğuştan gelen bu durumu onun hayatını engellemedi. Aksine doktorların tüm tahminlerine karşın hayata sımsıkı sarıldı…

Madeline hem modellik yapıyor hem de şuan blogger’lık yapıyor. Dünyanın ilk down sendromlu profesyonel modeli olan Stuart, adeta podyumların aranılan ismi haline geldi. New York, Londra, Paris, Rusya, Dubai ve Çin moda haftalarında podyuma çıkan Madeline, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Podyumdaki başarılı performansı ile de tasarımcıların radarına giren Madeline, Tommy Hilfiger ve Diesel gibi dünyaca ünlü firmaların defilelerinde de boy gösterdi. Genç modelin Instagram'da da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor ve burada yaptığı ürün paylaşımlarıyla herkese ulaşabiliyor…