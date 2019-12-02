Markalar ünlü isimlerin peşine düştü

Sadece Kylie Jenner, Kim Kardashian, Ariana Grande ya da Christiano Ronaldo değil, ülkemizde de Nazlı Kayı, Şeyma Subaşı, Yasemin Özilhan, Pelin Akil, Nebahat Çehre ve daha pek çok ünlü isim, artık sosyal medya üzerinden para kazanıyor. Tanınmış isimlerin kazançları ise dudak uçuklatıyor...

Günümüzde artık para kazanmak için çalışmanıza pek gerek kalmıyor. Sosyal medyada takipçi sayınız yüksekse, fenomen haline geldiyseniz markalar peşinizden koşuyor. Bu kişilere yurt dışında tek bir paylaşım için 1 milyon dolar verilirken, ülkemizde de bu rakam 50 bin TL’ye kadar çıkıyor…

Yaklaşık dört ay önce, İngiliz sosyal medya şirketi HQ, sosyal medyadan en çok para kazanan ve paylaşım başına rekor fiyat alan isimleri açıkladı. Listenin ilk sırasında dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner yer alıyor. Bir post başına kazancı 1 milyon 266 bin dolar olan Jenner’ı, paylaşım başına aldığı 996 bin dolarla ünlü şarkıcı Ariana Grande takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise bir paylaşım için 975 bin dolar isteyen futbolcu Cristiano Ronaldo var…

Rakamlar böyle olunca, haliyle ‘Z kuşağı’ da üniversite okuyup, kariyer yapma derdine düşmek yerine, ‘Nasıl fenomen olup para kazanırım’ derdine düşüyor. Zira oturduğunuz yerden sanırım böyle rahat kazanç elde edemezsiniz….

Durum Türkiye’de de farklı değil. Akıllı telefonlar ve sosyal medya günlük hayatımızın, hatta ve hatta vücudumuzun bir uzvu olduğu için elinizi çarptığınız herkes artık bir ‘Fenomen’… Hal böyle olunca da markalar, insanlara daha hızlı ulaşmanın yolu olarak Instagram’da takipçisi çok olan isimlerle birlikte çalışmak için onlara teklif götürmeye başladı.

Sosyal medyanın herkes tarafından bu kadar önemli bir hale gelmesi, ünlü ünsüz pek çok kişiye bir kazanç kapısını da açmış oldu. Öyle ki; paraya hiç ihtiyacı olmadığını düşündüğünüz Şeyma Subaşı, Yasemin Özilhan, Pelin Akil, Nebahat Çehre, Hande Soral, Bensu Soral, Burcu Esmersoy, Ceyda Düvenci, Demet Akalın, Seda Sayan, Gizem Hatipoğlu, Deniz Akkaya ve aklınıza gelebilecek bir çok ünlü isim artık işleri dışında sosyal medyadan da para kazanmaya başladı.

İlk olarak aslında ünlü isimleri buna iten zayıflama çayları oldu. Aklınıza gelebilecek pek çok ünlü isim (daha sonra yasaklandı) sosyal medya hesaplarında bu çayların tanıtımını yaptı. Şimdi sadece çay değil, kozmetik, tekstil, çocuk, yiyecek gibi pek çok şeyin reklamını yapıyorlar.

Örneğin bir iddiaya göre kozmetik şirketleri Nebahat Çehre’nin yapacağı bir paylaşım için 50 bin TL verirken, Yasemin Özilhan’ın bir paylaşımına ise 40 bin TL veriyor…

Bu isimlere eklenen son kişi ise Nazlı Kayı… Markaların peşine düştüğü, düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapması istenilen Kayı, şu an kozmetik ve tekstil markalarının gözdesi haline geldi. Sosyetenin en tanınmış ailelerinden Sabancı Ailesi’nin büyük oğlu Hacı Sabancı ile birlikte olan Kayı’nın aylık 100 bin TL kazandığı iddia ediliyor.