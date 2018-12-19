Meghan Markle Türk yüzüğü tercih etti

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Dün, Londra'da tiyatro ve eğlence profesyonellerinin emekli dinlenme evi olarak hizmet veren Brinsworth Evi'ni ziyaret eden Meghan Markle, hamile stiliyle beğeni topladı.

Brock Collection marka 834 sterlinlik çiçekli elbise ve 550 sterlinlik Kanada markası Soia & Kyo'dan gri palto giyen 37 yaşındaki Sussex Düşesi parmağındaki ‘Fatıma Ana Eli’ yüzüğüyle dikkat çekti.

Yüzük Türk markası Kısmet by Milka’ya ait. Mücevherin takan kişiye mutluluk, şans, sağlık ve para getirdiği söyleniyor. Hatta sosyal medya da bu yüzüğü konuşuyor. Üzerindeki gözün kötülüklerden koruduğuna inanan kullanıcılar, son günlerde babası ile sorun yaşayan Markle’ın bu olumsuzluklardan korunmak için de bu yüzüğü tercih ettiğini söylüyor. Haber Dailymail’de de geniş bir yer buldu…

