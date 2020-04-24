Meghan Markle’ın gelinliğinin tasarımcısı Clare Waight Keller ilk kez konuştu

Meghan Markle, Prens Harry ile 19 Mayıs 2018’de ihtişamlı bir düğünle evlendi. Düğün öncesi ise Markle’ın gelinliği en çok merak edilen konuydu. Pek çok tasarımcının adı geçerken, olabilecek modeller ortaya çıkarken, düğün günü herkes adeta şoka girdi. Çünkü kimsenin hayalindeki gelinlik değildi ve pek çok kişi tarafından da eleştirilere maruz kaldı. Gelinliğin sahibi geçtiğimiz günlerde Givenchy ile yollarını ayıran Clare Waight Keller’dı…



Keller iki yıl sonra ilk kez hazırladığı gelinlik hakkında konuştu. “İki yıl önce bugün çok gizli bir elbise için son donanıma girmiştim. Büyük güne kadar geçen aylarda çok fazla duygu aklıma geliyordu. Bir gelinlik, tasarımcı için en zarif ve güzel anlardan biridir, aynı zamanda kişisel olarak bir kadın sanatçı, yaratıcı olarak, çok fazla hassasiyet var. Bu süreç boyunca gelin olarak sahip olduğunuz duyguların bilgisi ve anlayışından akar” diyen Keller, Meghan’ın giyeceği en önemli elbise üzerinde birlikte çalıştıkça, kendisi ve gelecekteki düşes arasında yakın bir dostluğun nasıl geliştiğini de anlattı:



“Meghan’ın gelinliği için ‘Saflık ve sadelik yol gösterici ilkelerdi. Dünyayı tören ve incelik yolculuğuna katmak için Commonwealth’in 53 çiçeğiyle doğanın anlatısına varıldı. Klasik zamansız güzelliği yakalamak için Givenchy hatlarını ve moda evinin tarihi tercih edildi. Bu etkinliğin önemi diğerlerinden daha fazlaydı, hem gelinin hem de damadın mirasını ve inanılmaz derecede kapsayıcı, gerçek ve cömert olmanın benzersiz yollarını yansıtacak çok fazla seçenekle çok kişisel bir tören olacaktı.”