Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un resmi tarihleri açıklandı
Sonbahar-Kış 2020/21 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 16-20 Mart tarihleri arasında Askeri Müze, Harbiye'de gerçekleşecek. Bu sezon MBFWI, heyecan verici yeni mekanında modanın ve modayı besleyen yaratıcı disiplinlerin buluşma noktası olmayı amaçlıyor.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenen moda haftası, sezonu yeniliklerle karşılamaya hazırlanıyor.