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Mücevher kutuları çanta oldu
Mücevher kutuları çanta oldu
Ünlü aksesuar markası Cartier’nin ikonik mücevher kutuları, birer çantaya dönüştü. Yeni çanta koleksiyonunda karşımıza çıkan çantalar beğeni topladı...
Moda 12 Aralık 2018 - 08:39

Cartier’in ikonik mücevher kutuları artık bir çanta. Markanın çanta koleksiyonu Guirlande de Cartier ile karşımıza çıkan çantalar, tasarımlarıyla mücevher kutularını yeni bir alana taşıdı…
screenshot_20181211-165116Markanın ‘Önemli olan, göze çarpan detayları, göze çarpmayanda bulmak, her şeyin içindeki hazineyi gün yüzüne çıkaran bir göze sahip olmak’ bakış açııyla yarattığı koleksiyonları çantalara da yansıtarak; 1910'ların mücevher çantalarını, 1960'lı yılların Must de Cartier koleksiyonlarının yaşam tarzını ve 2000'lerdeki koleksiyonlarının çeşitli görünümlerini barındıran tarihe yeni bir bölüm ekliyor.