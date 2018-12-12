Mücevher kutuları çanta oldu

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Cartier’in ikonik mücevher kutuları artık bir çanta. Markanın çanta koleksiyonu Guirlande de Cartier ile karşımıza çıkan çantalar, tasarımlarıyla mücevher kutularını yeni bir alana taşıdı…

Markanın ‘Önemli olan, göze çarpan detayları, göze çarpmayanda bulmak, her şeyin içindeki hazineyi gün yüzüne çıkaran bir göze sahip olmak’ bakış açııyla yarattığı koleksiyonları çantalara da yansıtarak; 1910'ların mücevher çantalarını, 1960'lı yılların Must de Cartier koleksiyonlarının yaşam tarzını ve 2000'lerdeki koleksiyonlarının çeşitli görünümlerini barındıran tarihe yeni bir bölüm ekliyor.