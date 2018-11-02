Müslüm Baba Kostüm Sergisi açılıyor

Efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını beyazperdeye taşıyan 'Müslüm' filminden sonra şimdi de filmde kullanılan kostümler bir sergi ile halkla buluşacak...

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Gösterime girdiği günden bu yana büyük ses getiren ‘Müslüm’ filmi rekora doğru koşuyor. İzleyenlerin göz yaşlarını tutamadığı Müslüm Gürses’in hayatının anlatıldığı filmde giyilen kostümler yarın bir sergi ile halkla buluşacak.

Grand Pera 5. Kat fuaye alanındaki özel sergiyi ücretsiz olarak gezebileceksiniz. Sergide, Müslüm Gürses'e hayat veren Timuçin Esen, Muhterem Nur'u canlandıran Zerrin Tekindor, Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci olmak üzere filmin oyuncularının giydikleri kostümlerden seçilen en özel parçalar yer alıyor.

Filmin kostümlerini hazırlayan Kostüm Tasarımcısı Baran Uğurlu’dan sergiye ve kostümlere dair ilginç bilgiler aldık… Uğurlu, filmin 1950’den başlayıp günümüze kadar uzandığı için her dönem için farklı farklı kostümler hazırladıklarını belirtti: “1950’ler, 60lar, 70ler, 80ler, 90lar, 2000’ler ve günümüz olmak üzere pek çok kostüm hazırladık. Urfa Adana İstanbul için farklı tasarımlar yaptık. Sonuçta yıllar geçtikçe, Müslüm Gürses’in statüsü değiştikçe kostümler de değişti.”

Baran Uğurlu kostümleri yaklaşık 5 ayda tamamladıklarını hatta yetiştiremediklerini söylüyor: “Film devam ederken dahi biz kostüm hazırlamaya devam ediyorduk. Bazen kostümü yetiştiremediğimiz noktalarda vintage parça satan yerlerden de kostüm temin ettik. Çekimler devam ederken üretim de bir yandan devam etti. Tarsus çekimlerinde de zaman zaman terzilerden destek aldık. Mesela Urfa’da geçen dönemlerdeki kıyafetlerin tamamı orada hazırlandı. Ayrıca triko, yelek, süveter ve merserize, yün el örgüleri Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından üretildi.”

Filmde hiç Müslüm Gürses’e ait kıyafet kullanmadıklarının da belirten tasarımcı kostümlerin de birebir olmamasına dikkat etmiş: “Nasıl ki filmde Timuçin Esen Müslüm Gürses’in sesiyle playback yapmadıysa biz de gerçek kıyafetlerini kullanmadık. Hatta filmin diline uygun olarak tasarımı kendimiz yaptık. Gerçeğin çerçevesinde bizim Müslüm Gürses’imizi yarattık aslında. Baba’nın gerçek kıyafetleri kullanmak duygusal olarak ağır gelirdi bize…”

Grand Pera’da açılacak sergi fikrinin de kendisine geldiğini, böyle bir çalışmanın kendisini heyecanlandırdığını da anlatan Uğurlu “İlk duyduğumda çok şaşırdım. Hemen yapımcımız Mustafa Uslu ile konuştum. Fikir ona da güzel geldi ve kıyafetleri sergilemeye karar verdik. Sergi film gösterimde kaldığı sürece ücretsiz olarak gezilebilecek” diyor…

20 BİNE YAKIN KOSTÜM HAZIRLANDI

Filmdeki başrol oyuncusu Timuçin Esen ve diğer tüm erkek oyuncuların giydikleri farklı dönemlere ait kostümler için; 1050 erkek gömleği, 1000 pantolon, 850 adet takım elbise, 300 adet mont, 500 adet kravat, 600 adet el örgüsü süveter ve el örgüsü yelek, 300 adet kumaş yelek, 65 adet eşofman, 150 adet Urfa modeli şalvar, 200 adet Adana modeli şalvar, 250 adet Urfa poşu, 500 kasket, 800 çift ayakkabı, 140 cep mendili, 156 kol saati, 40 pijama, 200 gözlük, 85 köstekli saat, 120 adet pazar çantası ve file, 95 sigara tabakası 78 cüzdan, 500 kemer, 2500 adet atlet, 5600 çift tek kullanımlık çorap, 78 adet atkı ve kaşkol kullanıldı. Toplamda 12,178 kıyafet hazırlandı…

Muhterem Nur'u canlandıran Zerrin Tekindor da dahil olmak üzere tüm kadın oyuncular için; 1000 adet elbise, 1065 adet etek, 750 adet bluz, 650 adet gömlek, 75 adet eşofman takım, 50 adet gecelik, 850 çift ayakkabı, 150 adet Urfa yöre elbisesi, 160 adet Urfa kadın başörtüsü, 200 adet Urfa ağbani baş bağlama çatkısı, 700 çift küpe, 300 adet bilezik, 250 adet yüzük, 136 çift eldiven, 325 adet şapka, 350 adet kol çantası, 82 adet el örgüsü şal, 160 kemer kullanıldı. Toplamda 7253 parça hazırlandı.