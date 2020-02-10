Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Natalie Portman, ceketiyle 92. Oscar törenine damga vurdu
Natalie Portman, ceketiyle 92. Oscar törenine damga vurdu
Natalie Portman, 92. Oscar törenine damga vurdu. Portman, üzerindeki cekete, aday olamayan kadın yönetmenlerin isimlerini yazdırarak, töreni protesto etti.
Moda 10 Şubat 2020 - 09:54

92. Oscar töreni, protestolara, duygusal anlara, politik konuşmalara sahne olurken, Natalie Portman’ın ceketi ise geceye damgasını vurdu. Portman, törene giyip geldiği ceketle dikkat çekti.

Reuters

Ünlü oyuncu Natalie Portman, Oscar’da En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın aday olmamasını protesto etmek için, elbisesinin üzerine, kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu bir ceket giyerek kırmızı halıda yürüdü. Portman’ın bu hareketi herkes tarafından takdir topladı…

DepoPhotos

Etiketler