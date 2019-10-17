Nicki Minaj Fendi’nin yüzü oldu tepki çekti

Nicki Minaj, ünlü giyim markası Fendi'nin yüzü oldu. Rap şarkıcısının hazırladığı Fendi Prints On kapsül koleksiyonu pek çok kişi tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü ünlü şarkıcının marka ile hiçbir şekilde uyuşmadığı düşünülüyor...

Ünlü moda devi Fendi, rap şarkıcısı Nicki Minaj ile işbirliği yaptı. Fendi Prints On kapsül koleksiyonu hazırlayan marka ve ünlü isimin tasarımları geçtiğimiz gün Los Angeles’ta tanıtıldı.

Nicki Minaj’ın, Silvia Venturini Fendi ve tasarım ekibiyle birlikte yarattığı koleksiyonun tanıtımına AleAli May, Diplo, DJ Va$shtie, Chloe and Halle Bailey, Jenn Im, Kenneth Petty, Larsen Thompson, Marta Pozzan, Ming Lee, Paris Jackson, Rocky Barnes, Shaun Ross, Skai Jackson, Storm Reid ve Sydney Sweeney gibi isimler katıldı.

Koleksiyon, Fendi’nin ironik ve eğlenceli DNA'sının derinliklerine dayanıyor ve fütüristikten esinlenilmiş parçalara sahip. Hazırlanan kreasyon bazı kesim tarafından beğenilirken, bir kesim de yapılan işbirliğinin çok mantıksız olduğunu dile getirdi.

Marka ile Nicki Minaj’ın asla birbiriyle örtüşmediğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Minaj’ın tarzını kabul etmediklerini belirtti.