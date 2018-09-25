Pembe takım elbise giymek istiyorsanız içinize bir şey giymemeniz gerekiyor

Geçen yıl trend olan takım elbiseler, 2019 kışında yeniden popüler olacak. Ama bu kez daha romantik ve ceketin içine bir şey giyilemeyecek kadar seksi...

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Maskülen trendi, giyimin her alanında kendini göstermeye devam ediyor. Maskülen akımına en iyi örnek ise takım elbiseler. Günümüzde erkekler giydiğinde klasik bir görünüm veren takımlar, kadınlar giydiğinde son derece seksi ve asi bir imaj çiziyor.

Geçen yıl oldukça popüler olan takım elbiseler 2019 sezonunda yeniden gündemde olacak. Ama bu kez hiç olmadıkları kadar masum ve bir o kadar da seksi… Özellik pembe takım elbiseler kadınların vazgeçilmezi haline gelecek…

Ne var ki yeni trendin bir kuralı var. Bu pembe takımları giymek istiyorsanız içinize bir şey giymeyeceksiniz. Yani blazer ceketin içine gömlek, tişört ya da triko giyerek kombinlemeye çalışmayın yoksa trendi yakalayamayabilirsiniz… Tek yapmanız gereken takımın düğmelerini kapatarak giymek…

Lady Gaga, Rosie Hunting ve Hailey Baldwin’in öncülüğünü yaptığı yeni akım sosyal medyayı da etkisi altına aldı. Pink suit hashtag’i altında binlerce paylaşım görebilirsiniz…

