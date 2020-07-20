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Prenses Beatrice, düğününde büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in elbisesini giydi
Prenses Beatrice, düğününde büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in elbisesini giydi
Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice, iki gün önce sessiz sedasız ve az katılımın olduğu bir törenle evlendi. Edoardo Mapelli Mozzi ile hayatını birleştiren prenses, kraliçenin düğün tacını taktı, 1967'lerden kalma elbisesini giydi...
Moda 20 Temmuz 2020 - 11:52

Geçen yıl nişanlanan Prenses Beatrice, emlak kralı Edoardo Mapelli Mazzi ile, iki gün önce sessiz sedasız Windsor Kalesi’nde evlendi. Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Phillip’in katılımıyla gerçekleşen düğünde, Beatrice’in tacı ve gelinliği dikkat çekti.
Kraliçenin oğlu Prens Andrew’un kızı olan prenses, Kraliçe’nin tam 53 yıl önce 1967 yılında bir parlamento açılışında giydiği, Norman Hartnell imzalı elbiseyi giydi.
Beatrice, düğün için yeniden tasarlanan, kollarına tül eklenen gelinliği, yine kraliçenin düğününde taktığı taç ile tamamladı. Kraliçenin ilk kez hem kıyafetini hem tacının kullanımına ilk kez torunu Beatrice için izin verince “En sevdiği torun’ yorumlarına neden oldu… Ayrıca en çok yapılan yorumlardan biri de, gelinlik olan elbisenin, kraliçenin üzerinde, torunundan çok daha iyi durduğu oldu…

Kraliçe II. Elizabeth, 1967 yılında düzenlenen parlamento açılışında… Fotoğraf: Alamy

1947 yılında Prens Phillip ile evlenen Kraliçe Elizabeth’in tacı, kraliyet koleksiyonunun duygusal ve tarihsel değeri yüksek parçalarından. Kraliçe Victoria'nın Kraliçe Mary'ye verdiği kolyedeki taşlar kullanılarak oluşturulan 47 elmas bardan yaratılan çarpıcı taç, 1936'da geleceğin Anne Kraliçesi'ne devredildi. Fotoğraf: Camera Press

Son güncelleme: 11:55 - 20.07.2020