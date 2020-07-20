Prenses Beatrice, düğününde büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in elbisesini giydi

Geçen yıl nişanlanan Prenses Beatrice, emlak kralı Edoardo Mapelli Mazzi ile, iki gün önce sessiz sedasız Windsor Kalesi’nde evlendi. Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Phillip’in katılımıyla gerçekleşen düğünde, Beatrice’in tacı ve gelinliği dikkat çekti.

Kraliçenin oğlu Prens Andrew’un kızı olan prenses, Kraliçe’nin tam 53 yıl önce 1967 yılında bir parlamento açılışında giydiği, Norman Hartnell imzalı elbiseyi giydi.

Beatrice, düğün için yeniden tasarlanan, kollarına tül eklenen gelinliği, yine kraliçenin düğününde taktığı taç ile tamamladı. Kraliçenin ilk kez hem kıyafetini hem tacının kullanımına ilk kez torunu Beatrice için izin verince “En sevdiği torun’ yorumlarına neden oldu… Ayrıca en çok yapılan yorumlardan biri de, gelinlik olan elbisenin, kraliçenin üzerinde, torunundan çok daha iyi durduğu oldu…