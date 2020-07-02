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Schiaparelli 2020 defile tarihlerini açıkladı
Schiaparelli 2020 defile tarihlerini açıkladı
Schiaparelli, kendi moda takvimini açıkladı. Marka, eylül ayında hazır giyim koleksiyonunu, aralık ayında ise Los Angeles'ta bir haute couture kapsül koleksiyonu sergilemeye hazırlanıyor.
Moda 2 Temmuz 2020 - 13:47

Ünlü giyim markası Schiaparelli, pandemi sürecinde her moda devi gibi atölyelerini ve mağazalarını kapamış, siparişleri hazırlayamamıştı. Marka yavaş yavaş toparlanmaya başladı ve defile takvimini açıkladı… Schiaparelli eylül ayında Paris’te hazır giyim koleksiyonunu sergileyecek. Aralık ayında ise Los Angeles’ta bir haute couture kapsül koleksiyonu sunmaya hazırlanıyor.

E-TİCARET İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Bununla birlikte, marka couture moda haftasını tamamen atlamayacak ancak Pazartesi günü yaratıcı yönetmen Daniel Roseberry’nin karantina sırasında eskiz çizimini gösteren kısa bir film yayınlayacak. Marka aynı zamanda ilk kez e-ticareti başlatacağını da açıkladı.

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