Serena Williams ilk defilesini gerçekleştirdi

Serena Williams, kadın giyim markası Serana'nın ilk defilesini dün New York Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdi. Williams selamlamaya ise iki yaşındaki kızı Olympia ile çıktı... Williams tenis turnuvasından hemen sonra moda haftasında da yer aldı.

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, geçen yıl kurduğu Serana markasının yeni koleksiyonunu New York Moda Haftası kapsamında tanıttı. 37 yaşındaki ABD'li tenisçi, defile sonunda, podyuma iki yaşındaki kızı Alexis Olympia Ohanian ile birlikte çıktı.

New York Moda Haftası'ndaki defilede Williams'ın koleksiyonunun kapsayıcılığını yansıtan farklı bedende ve renkte modeller podyumda yürüdü.New York Moda Haftası'nda sergilenen koleksiyon, Williams'ın internet sitesinde, “Korkuyu cesarete ve şüpheyi güvene çeviren kadınları kutlamak için tasarlandı” şeklinde tanıtıldı.

Defile sonrası Williams'ı Reddit'in kurucu ortağı olan eşi Alexis Ohanian da tebrik etti.Williams'ın Serena adını verdiği markasına ait koleksiyonun sergilendiği defileyi Kim Kardashian, Dascha Polanco, Ashley Graham gibi ünlü isimler izledi.