Sophie Turner ve Joe Jonas’ın düğünlerinden ilk görüntü paylaşıldı

Üç yıldır birlikte olduğu Joe Jonas ile Billboard Müzik Ödülleri sonrası sürpriz bir şekilde evlenen Sophie Turner’ın, ikinci düğünü de geçtiğimiz cumartesi Fransa’da gerçekleşti.

Martinet Şatosu’nda evlenen 23 yaşındaki Sophie ve 29 yaşındaki Joe, misafirlerini Tourreau Şatosu’nda ağırladı. Basına kapalı yapılan düğünde en merak edilen şey Sophie’nin nasıl bir gelinlik giyeceğiydi. Basına sızan bir fotoğrafta belli belirsiz bir görüntü dışında hiçbir paylaşım yapmayan Sophie, nihayet dün gelinliğini paylaştı.

Louis Vuitton’un kadın koleksiyonlarının başındaki isim Nicolas Ghesquière’nin hazırladığı gelinlik, her ne kadar genç oyuncunun yaşına pek uygun olmasa da, tasarım, duruşuyla kalitesini ortaya koyuyor.