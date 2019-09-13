Swarovski’den yeni ‘Tarot Magic’ koleksiyonu

Swarovski her sezon dünyanın dört bir yanındaki modern kadınların hayal gücünü yansıtan bir tema seçerek, çeşitli tasarımları ön plana çıkarıyor. Marka, Sonbahar/Kış 2019 sezonunda ise İlkbahar/Yaz 2019 #FollowTheLight temasına sadık kaldı.

Tarot Magic koleksiyonu, tasarımlarında tarot ve astroloji öğelerini görebilirsiniz. Aksesuarlar, genel olarak ışıltılı semboller, simgeler, işaretler ve astroloji motifleriyle süslenerek hazırlanmış.

Swarovski'nin Kreatif Direktörü Nathalie Colin, koleksiyonun esin kaynağıyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Anlamlı şeylere sahip olmak isteriz çünkü günlük hayatımıza ışıltı katarlar. Swarovski takısı, günümüz modern kadını için harika bir ifade sembolüdür ayrıca kış yaklaştıkça kadınların, ışık ve pozitifliği simgelemesinin yanı sıra onları güçlendiren ve koruyan takı, sembol ve tılsımlar takmasını istiyoruz. Bu sezonun mesajı ise kadere inanmak ve geçirdiğimiz yoğun günlerde, günlük hayatımıza alabildiğimiz tüm yollardan biraz sihir almak.” Koleksiyonda kırlangıçlar, maçalar, nazarlıklar ve el motifleri öne çıkıyor.