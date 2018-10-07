Tuba Ünsal’ın giydiği elbise sosyal medyayı salladı

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kırmızısı halısı, cuma günü adeta ünlüler geçidine döndü. Gecenin en çok konuşulan elbisesi ise Tuba Ünsal'ın üzerindeki oldu!

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Halıda boy gösteren her kıyafet çok konuşuldu ama Tuba Ünsal’ın kıyafeti kadar ses getirmedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali cuma günü sona erdi ve son günkü ödül töreni ve kırmızı halıya adeta ünlü isimler akın etti.

Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli ile elele yürümesi, Ahu Yağtu’nun hemen arkalarından kırmızı halıda boy göstermesi, Nebahat Çehre’nin zarafeti derken Tuba Ünsal geceye damgasını vurdu.

TUBA’NIN KIYAFETİ FIRÇAYA BENZETİLDİ

Hakan Yıldırım couture koleksiyonundan kat kat kırmızı beyaz bir elbise giyen Tuba Ünsal en çok temizlik ve oto yıkama fırçasına benzetildi. Muhtemelen fotoğraf çekerlerken açıdan kaynaklı böyle bir görüntü oluşmuş olabilir ama yine de elbise eleştirilmekten geri kalmadı.

Sosyal medya da kıyafet ile ilgili sessiz kalamadı ve pek çok benzetme yaptı. İşte onlardan bazıları…

“Kırmızı halı şu an çok pişman”

“Oto yıkama fırçası değil mi o?”

“Tek rakibim benzin istasyonları”

“Kendini Rihanna mı sandın”

“Yurtdışında ünlüler giyse efsane olmuş deriz ama Tuba giyince oto yıkama fırçası diyoruz”

“Car wash ile pişti olmuş.”

“Bu bildiğin yeni gelin yatak örtüsü”

“Tuvalet paspasından mı ilham almış”