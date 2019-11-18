Türk tasarımcı Fırat Neziroğlu Tayland Marka Elçisi oldu

Zamansız tasarımların Anadolu’ya has ilhamlı dili 'Yen' koleksiyonu ile New York Fashion Week'te dikkat çeken Fırat Neziroğlu, Tayland Marka Elçisi oldu.

Anadolu'nun on binlerce yıllık zanaatkarlarının izinde dokuma sanatımızı dünyaya tanıtan ve Yen koleksiyonu ile Newyork Fashion Week'te büyük beğeni toplayan sanatçı Fırat Neziroğlu; şimdi Tayland Krallığı özel daveti, Tayland Turizm Otoritesi Türkiye Elçisi Fatma Güner Üstüner Pala ev sahipliğinde Tayland'a gitti.

Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, yaptığı özel ziyarette, ülkeler arası sanat yoluyla kurduğu bağ nedeniyle 2019 Tayland Marka Elçisi seçildi. Yen kumaşları ve koleksiyonu Tayland yerel ruhunu, Anadolu gelenekseli ile buluşturarak sanatın ortak dilini evrenselleştirip, kültürler arası bağ kurmaya devam edecek.