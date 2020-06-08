Victoria’s Secret markasına kayyum atandı

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın İngiltere’deki merkezine kayyum atandı. Burada 25 mağazası bulunan ama corona virüsü nedeniyle mart ayından itibaren kapalı olan Victoria’s Secret’ın idaresini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte üstlendi. Deloitte, mağazalar için müşteri aradıklarını ve ilk aşamada işçi çıkarmayacaklarını açıkladı.Şirket yetkilerinden Rob Harding, Victoria’s Secret’ın salgının yeni kurbanlarından biri olduğunu söyledi.