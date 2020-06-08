Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Victoria’s Secret markasına kayyum atandı
Victoria’s Secret markasına kayyum atandı
Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı. Markanın kayyum öncesi 785 çalışanı ücretsiz izne çıkardığı söyleniyor...
Moda 8 Haziran 2020 - 09:31

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın İngiltere’deki merkezine kayyum atandı. Burada 25 mağazası bulunan ama corona virüsü nedeniyle mart ayından itibaren kapalı olan Victoria’s Secret’ın idaresini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte üstlendi. Deloitte, mağazalar için müşteri aradıklarını ve ilk aşamada işçi çıkarmayacaklarını açıkladı.Şirket yetkilerinden Rob Harding, Victoria’s Secret’ın salgının yeni kurbanlarından biri olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERVictoria's Secret mağazalarının dörtte birini kapatma kararı aldı