Zeynep Tosun’dan ilk takı koleksiyonu

Zeynep Tosun ilk takı koleksiyonunu çıkardı.

Sınırlı sayıda üretilen koleksiyonunda Lucky Culture ile işbirliği yapan Tosun, kreasyonunun adını ‘Anadolu’ya Nazar Değmesin’ koydu.

Anadolu ve uzantılarında yaşamış medeniyetlerden ilham alarak tasarlanan tılsımların, günümüz anadolu kültürünün kitch ruhu ile harmanlanmasından oluşturulan ve “hepimiz ortak bir kültürün karmasıyız, ortak bir yerde mutlaka buluşuyoruz” ana fikriyle yola çıkan koleksiyon, Atmaca, İnanna, Hilal, Balık, Hançer, Göz ve Çift Başlı Yılan adında 7 farklı tılsım temasından oluşuyor.

Bileklik, küpe ve charm tasarımlarında bulunan ve Zeynep Tosun'un imzası haline gelen iğne oyaları ve tığ işleri Anadolu'da ihtiyaç sahibi kadınlar tarafında işlenirken, aldığınız her ürün bağlı olduğu temanın hikayesini anlatan ve illüstrasyonları Pınar Telkök Ballıoğlu tarafından çizilen kartlarla birlikte sunuluyor.

Koleksiyonun çekimleri de oldukça dikkat çekici. Aytek Erdem ve Semih Ergün’ün çektiği fotoğraflar, bir takı koleksiyonu fotoğrafından çok daha öteye geçmiş…



