1 Nisan şakaları neden yapılır? 1 Nisan için en güzel şakalar…

1 Nisan günü dünyanın birçok ülkesinde büyük, küçük demeden herkes birbirine şaka yapıyor. Aslında ilk olarak “aptallar günü” şeklinde adlandırılan 1 Nisan şakaları, 1500’lü yıllarda gerçek olmayan haberler üreterek ortaya çıkmaya başladı. Her yıl 1 Nisan'da arkadaşlara, sevgiliye, aile şaka yapmak isteyenler en iyi 1 Nisan şakaları araştırıyor.

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1 Nisan şakasız olmaz, en güzel 1 Nisan şakaları internet üzerinde araştırılıyor. 1 Nisan yıllardır şaka günü olarak anılmakta, birçok kişi 1 Nisan'ı çeşitli şakalarla geçirirken bazen de şaka seviyesinin dozu artırılarak şakalar eşek şakasına dönmekte. Haberimizde 1 Nisan için yapılabilecek komik şakaları ve 1 Nisan şakalarının nasıl ortaya çıktığına dair detayları bulabilirsiniz…

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

Kalabalıkta yapılan sakalar vardır. Bunlar klasikleşmiş sakalar olsa da bir bahsedelim. Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kal dirilir. Çok kişi olması inandırıcılığı arttırır. Ya da ip yerine sanki bir şey varmış gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakılır. Bu arada saka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için bir kişi görevlendirilir. Hep birlikte yukarı bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir şakadır.

ÜNLÜ BİRİ GİBİ

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

KARTON KUTU VE SU DOLU BALON

Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız sonra arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak bööööoo bu ne bicim bisküvi diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvicide azınıza atarsınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

POSTİJ ŞAKASI

Kız arkadaşınızın saç rengine uygun bir postiş bulun ve onun en değerli parçasını kesmiş gibi yapın.

SICAK ÇAY BARDAĞI

Az bilinen bir sakadır bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmiştir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki başparmağını masanın kenarına koyacaksın ben de bardağı iki parmağının üstüne koyacağım hadi bakalım devirmeden alabilecekmişsin. Tamam demesi için değişik gaz vermeler de yapılabilir. Bardağı koyun o biraz uğraşacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabi ki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çırpınıp duracak.

1 NİSAN'DA NEDEN ŞAKA YAPILIYOR? 1 NİSAN ŞAKALARI TARİHÇESİ…

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart’tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.