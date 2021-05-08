100 ton deniz salyası toplandı

Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını durduran deniz salyası, 38 gün önce İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı alanın genişlediği görülen deniz salyasıyla mücadeleye başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.

Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.

Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ’ye gönderiliyor.

Ekipler, temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.(İHA)



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