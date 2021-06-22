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15 milyon dolarlık elmas için açık artırmada kripto para kabul edilecek

Müzayede evi Sotheby's, önümüzdeki ay açık artırmaya çıkaracağı ve tahmini değeri 10 milyon ila 15 milyon dolar arasında olan 101 karatlık nadir bir elmas için bitcoin ve ether kabul edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:19, 22/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
15 milyon dolarlık elmas için açık artırmada kripto para kabul edilecek

Sotheby’s, “The Key 10138” adlı armut biçimli elmasın 101,38 karat ağırlığında, kusursuz ve kimyasal olarak son derece saf olarak sınıflandırıldığını, bu nedenle son derece nadir bir parça olduğunu söyledi. Elmas, 9 Temmuz’da Hong Kong’da satılacak.

Müzayede evi, elmas için bitcoin ve ether cinsinden teklifleri kabul edeceğini açıkladı.

Sotheby’s, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “The Key 10138, kabul edilen bir ödeme yöntemi olarak kripto para birimiyle açık artırmaya çıkarılan dünyadaki ilk önemli elmas. Ticaret ve teknolojide yeni bir çağın açılmasını simgelemek için tarihin anahtarı olarak adlandırıldı.”

Şirket daha önce, mayıs ayında bir Banksy eserinin satışında ve haziran ayının başlarında bir “CryptoPunk” açık artırmasında ödeme olarak kripto para birimi kabul ettiğini açıklamıştı.

Kripto para birimleri, son 18 ayda öne çıkarken bu yıl açık artırma satışlarında kullanılmaya başlandı. Şimdiye kadar açık artırmalarda çoğunlukla sanat eserleri veya NFT’ler gibi dijital koleksiyonlarla sınırlı satışından sonra elmasın açık artırmasında, dijital para birimlerinin kabulü bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

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