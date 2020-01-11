2.5 yaşındaki down sendromlu kızına kitap yazdı

Down sendromlu 2,5 yaşındaki kızı Masal için yıllarca hayalini kurduğu bankacılık mesleğini bırakan Huriye Baş, kızına güzel bir gelecek hazırlamak için mücadele ediyor. Anne Baş, bir yandan da çocukluk hayalini gerçekleştirerek kızı Masal'ın hikayesini anlatan bir kitap yazdı.

Hayatını 2015 yılında Selçuk Baş ile birleştiren ve bir yıl sonra kızı Masal’a hamile olduğunu öğrenen anne Huriye Baş, evladını kucağına alma hayaliyle hamilelik sürecinde birçok sıkıntı yaşadı. Doktorlar hamilelik sürecinde anne ve baba Baş’a kürtaj yapmaları için ısrar ettiler zira Masal için ilk olarak down sendromlu teşhisi konulduktan sonra ağır kalp hastası deniliyordu.

Ancak anne ve baba Baş, hiçbir zaman kürtajı düşünmediler. Doğuma bir hafta kala ise doktorlar tarafından bağırsakları dışarıda dendi. Masal doğduktan sonra down sedromlu olması dışında hiçbir sağlık sorununun olmadığını gören aile derin bir nefes aldı

Ağır sağlık problemlerinden sonra kızlarının down sendromlu olması ise, onlar için hiç de önemli değildi. Kızı için “Ne yapabilirim?” düşüncesi üzerinde duran Huriye Baş, ilk olarak aşık olduğu mesleği, bankacılığı bırakmak zorunda kaldı. Bu sürecin ardından sendromla ilgili daha fazla bilgi sahibi olan ve araştırma yapan fedakar anne, kızı sayesinde çocukluk hayalini de gerçekleştirerek bir kitap yazdı. Huriye Baş “Ay’a Tutunan Çocuk” adlı kitabında kızı Masal’dan yola çıkarak down sendromlu bir kızın lösemili çocuklara dokunuşunu ele aldı.

“BÜYÜDÜĞÜNDE SANA BAKTIĞIM İÇİN BANA TEŞEKKÜR ETME”

Huriye Baş, “Eski bir bankacıyım, kızımın doğumundan sonra yaratıcı drama liderliği eğitimi aldım. Mesleğimi şu anda icra etmiyorum kızımın eğitimine ağırlık verdiğim için ama gönüllü olarak hastanelerde uzun süreli tedavi gören çocuklara bu eğitimle ilgili etkinlikler yaptırıyorum. Masal’a mektuplar yazıyorum. Her mektubumda da ‘kesinlikle büyüdüğünde sana baktığım için bana teşekkür etme asıl ben sana teşekkür ederim’ diyorum” şeklinde konuştu.

“İLK BİN KİTABIN GELİRİNİ DOWN DERNEĞİ’NE BAĞIŞLAYACAĞIM”

Her çocuğa dokunmak istediğini söyleyen Baş, “Çıkarttığım kitaba sadece kızımın eğitim masrafları için bakmıyorum, mesela eşimle konuştuk ilk bin kitabın gelirini şu anda Down Derneği’nin haberi yok ama eğitim alamayan, durumu olmayan çocukların ailelerine bağışlayacağım. Bunun yanı sıra uzun süre hastanelerde yatan çocuklara kitap dağıtıyoruz, Masal tarafından size hediye edildi diye çok seviniyorlar. Özellikle incitmebeni hastası çocuklar kitapta maskeleri görünce, ‘Oradaki çocukların da maskesi var’ diyerek mutlu olduklarında ben yürekten ağlıyorum ama onlara devamlı gülümsüyorum” şeklinde konuştu.