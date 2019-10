2020 İtfaiyeciler takvimi hazır

Her yıl yardım kuruluşları için piyasaya çıkan 'İtfaiyeciler Takvimi'nin 2020 yılına özel yapılan çekimleri ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada da ses getirdi...

Avustralya'da geleneksel bir hale gelen Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı. 2020 yılının takviminde yer alan itfaiyeciler yine verdikleri seksi pozlarla kendilerinden söz ettirmeyi başardılar.

Her yıl yardım kuruluşlarına bağış toplama amacıyla çıkarılan bu takvim sayesinde şimdiye kadar 5 milyon dolarlık bağış yapıldı. Kuzu, kedi, köpek, ördek, at gibi hayvanlarla birlikte poz veren itfaiyecilerin pozları sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Yakışıklı itfaiyeciler, Klasik Takvim, Vahşi Yaşam Takvimi, Kedi Takvimi, At Takvimi, Çiftlik Hayvanları Takvimi ve Köpek Takvimi olmak üzere tam altı çeşit takvim için kamera karşısına geçti.

Tam olarak 26 yıldır yayınlanan takvim, iki yıl önce Çocuk Hastaneleri Derneği için bağış toplamıştı. Geçen yıl ise Avustralya Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı Hastanesi’ne bağış yapılmıştı. Bu yıl ise yine Çocuk Vakfı’na bağışlanacak.