2021’de Güneş ve Ay’da ikişer tutulma

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevince (TUG) 2020 yılının en önemli gök olayları derlendi.

Her yıl önemli gök olaylarının aylara göre derlendiği ve gökyüzü meraklılarının hem kitapçık hem de internet sitesi üzerinden yararlanabildiği ‘Gök Olayları Yıllığı’nın 2021 yılı sayısı, TUG’da görevli Prof. Dr. Faruk Soydugan ile Dr. Tuncay Özışık tarafından hazırlandı.

TÜRKİYE’DEN GÖRÜLMEYECEK

‘2021 Gök Olayları Yıllığı’na göre, bu yıl iki Güneş tutulması ve iki Ay tutulması yaşanacak. Ancak bu yılki dört tutulma da Türkiye’den izlenemeyecek. Ayrıca geçen yıllarda olduğu gibi 2021’de de 8 gök taşı yağmuru gerçekleşecek.

2021 yılında biri tam, biri halkalı iki Güneş tutulması; biri parçalı, biri de tam iki Ay tutulması gerçekleşeceğini belirten Dr. Tuncay Özışık, hem koordinat hem zaman olarak bakıldığında Türkiye’den bu tutulmaların hiçbirinin gözlenemeyeceğini söyledi.

Dr. Özışık, “Amatörler veya gökyüzü meraklıları, tutulmalar açısından biraz şanssız bir yıl geçirecek. Buna karşın tabii ki kuyruklu yıldız veya meteor gibi olayları bir yıl önceden hesaplamak imkansız, onlar olabilir” dedi.

PARLAK GEZEGENLER

Ayrıca Satürn, Jüpiter, Mars ve Venüs gibi gezegenlerin gökyüzünde parlak görülebileceğini anlatan Dr. Özışık, “Bunlardan Jüpiter ve Satürn gezegeni 2021 yılının ortalarından itibaren gece gökyüzünde rahatlıkla gözlenebilecek ve birbirlerine nispeten yakın konumda olacak. Tabii bu seneki gibi birbirine değecek kadar yakınlaşma olmayacak ama yine de meraklıların herhangi bir optik alet kullanmadan gökyüzünde rahatlıkla ayırt edebileceği şekilde bu iki gezegen gözlenecek. Mars da bu gezegenlere çeşitli aylarda eşlik edecek” diye konuştu.

2021’de dünyada gerçekleşecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle:

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

8 GÖK TAŞI YAĞMURU

2021’deki gök taşı yağmurlarının gerçekleşeceği tarihler ve saatte görülebilecek sayıları ise şöyle:

Quadrantid (Dörtlük), 2-3 Ocak, 40 adet

Lyrid (Çalgı), 22-23 Nisan, 20 adet

Eta Aquarid (Eta Kova), 5-6 Mayıs, 60 adet

Delta Aquarid (Delta Kova), 27-28 Temmuz, 20 adet

Perseid (Kahraman), 12-13 Ağustos, 60 adet

Orionid (Avcı), 20-21 Ekim, 20 adet

Leonid (Aslan), 17-18 Kasım, 15 adet

Geminid (İkizler) 13-14 Aralık, 120 adet (DHA)