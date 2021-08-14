32 köyde 900 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla 32 köyde 900 adet Kınalı Keklik doğaya bırakıldı.

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Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Yaban hayatını desteklemek ve farkındalık oluşturmak, ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Kilis ve köylerinde doğaya kınalı keklik bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Kilis'te, 32 köyde 900 adet Kınalı Keklik doğaya bırakıldığını ifade ederek, “ Kınalı keklikler, ekolojik sistemin korunması için önemlidir. Süne ve keneleri yiyerek beslendiği için çiftçimizin ve tarım işi ile uğraşanların dostudur. Doğaya bıraktığımız kınalı keklikler büyüyerek, çoğalarak, faydalı işler yapacaklardır” dedi.

İHA