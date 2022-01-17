82 yaşında üniversiteden mezun oldu

Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi Mustafa Yavuz Yalçınkaya bütün derslerini verdi ve mezun olmaya hak kazandı. Üstelik Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden. Ve üstelik tam 82 yaşında!

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mustafa Yavuz Yalçınkaya, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hem okuluna hem de müzik hayatına devam eden Yalçınkaya, 1960 askeri darbesi olduktan sonra lise mezunlarına yedek subay askerlik hakkı tanınmasının ardından üniversite öğrenimini bırakıp yedek subay öğretmen olarak askere gitti.

Asker dönüşü, 1963'te, bir profesörün daveti üzerine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Beşeri Coğrafya Bölümü’ne kayıt oldu. Yalçınkaya, 1966’da da üniversitede tanıştığı arkeolog Prof. Dr. Işın Yalçınkaya ile evlendi. Yalçınkaya daha sonra ise fakülteden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra önce Spor Bakanlığı’nda ardından Dışişleri Bakanlığı’nda farklı görevlerde çalıştı. Şu anda yaşayan en eski üyesi olduğu Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde, İlhan Cavcav öncesi dönemden başlayarak farklı zamanlarda yöneticilik yaptı.

Yalçınkaya 1997’de de Ankara Cebeci semtinde oturduğu Hukuk Apartmanı’nın hemen karşısındaki Ankara Hukuk’a af dolasıyla yeniden kayıt oldu ama müzik kariyerine devam ederek okulunu bıraktı ve Antalya’ya yerleşti.

2018 yılında çıkan aftan tekrar yararlanan Yalçınkaya okula yeniden başladı. 11 Ocak 2022’de ise son seçmeli dersini de verip kredisini tamamlayarak ve mezuniyete hak kazandı.

“ANNEM ‘ŞU FAKÜLTEYİ BİTİRİRSE TAKLA ATACAĞIM’ DEMİŞTİ”

Yalçınkaya, “Annem bana ‘şu fakülteyi bitirirsen Kızılay’da takla atacağım’ demişti. Okulu bitirmek içimde bir ukdeydi. Annemin de ruhunu şad etmek için azimle okuluma gidiyordum. Benim için sevgi ve azimdi. Derslerde hocalarımı dinlerdim” dedi.

Hayatına uzlaştırmacı olarak devam etmek istediğini söyleyen Yalçınkaya, “Antalya Barosu’nda uzlaştırıcı eğitimini alarak, uzlaştırıcı olmak istiyorum. Hayatım hep heyecanlı, durmak yok hep ileri diyerek çalışıyorum. Müziği de daha çok seviyorum. Yeni projelerim olacak” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Anne-kız birlikte mezun oldu

İlginizi Çekebilir 13 yıl tedavi gördü, iyileşti birincilikle mezun oldu!