Acemi kasaplar acilleri doldurmaya başladı
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, Türkiye’deki hastanelerin acilleri acemi kasaplarla doldu taştı. Hayvanların darbeleri ya da kullandıkları kesici aletler sebebiyle kollarından, kafalarından, bacaklarından yaralanan kasaplar acillere koşuyor. Çoğu yakınlarının yardımıyla hastanelere gidip ayakta tedavi edilirken, bazı illerde ambulansla götürülen ağır yaralıların olduğu görüldü.
İşte Türkiye’den acemi kasap manzaraları…
İZMİT
KAYSERİ
DÜZCE
GAZİANTEP
MANİSA
BURSA
KAHRAMANMARAŞ
ADANA
SAMSUN
ADIYAMAN
MALATYA
YOZGAT
Yozgat'ta sahibinden kaçan kurbanlık koyun, soluğu Yozgat Şehir Hastanesi'nin acil servis bahçesinde aldı.