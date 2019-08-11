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Acemi kasaplar acilleri doldurmaya başladı
Acemi kasaplar acilleri doldurmaya başladı
Türkiye'nin her yerinden acemi kasapların yaralanma haberleri geliyor. Acilleri dolduran kurban kesenler, kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu yaralanmış halde hastanelere koştu.
Yaşam 11 Ağustos 2019 - 11:43

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, Türkiye’deki hastanelerin acilleri acemi kasaplarla doldu taştı. Hayvanların darbeleri ya da kullandıkları kesici aletler sebebiyle kollarından, kafalarından, bacaklarından yaralanan kasaplar acillere koşuyor. Çoğu yakınlarının yardımıyla hastanelere gidip ayakta tedavi edilirken, bazı illerde ambulansla götürülen ağır yaralıların olduğu görüldü.

İşte Türkiye’den acemi kasap manzaraları…

İZMİT

FOTO: DHA

KAYSERİ

FOTO: İHA

DÜZCE

FOTO: DHA

GAZİANTEP

FOTO: İHA

MANİSA

FOTO: DHA

BURSA

FOTO: İHA

KAHRAMANMARAŞ

FOTO: İHA

ADANA

FOTO: İHA

SAMSUN

FOTO: DHA

ADIYAMAN

MALATYA

FOTO: DHA

YOZGAT

FOTO: İHA

Yozgat'ta sahibinden kaçan kurbanlık koyun, soluğu Yozgat Şehir Hastanesi'nin acil servis bahçesinde aldı.

Son güncelleme: 12:39 - 11.08.2019
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