Adalet isteyen aileden geriye Ezgi Can kaldı

İddiaya göre 2010'da yapılan narkotik operasyonunda Onur Yaser Can gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldı. Ancak iki kez daha ifadeye çağrıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Onur Yaser Can, üçüncü kez ifadeye çağrıldığı günün akşamında 23 Haziran 2010'da bir not bırakarak pencereden atlayarak intihar etti. Gencin ailesi evlatlarının emniyette gördüğü kötü muamele yüzünden intihar ettiğini iddia etti.

Savcılık, Onur Yaser Can'a gözaltında işkence yapıldığına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi. Oğlunun ölümüne dayanamayan anne Hatice Can ise 4 yıl sonra intihar ederek hayatına son verdi. Oğlunun ölümüne sebep olanların yargılanması için 9 yıldır hukuk mücadelesi veren baba Mevlüt Can da 9 Ekim 2019'da iç kanama sonucu hayata gözlerini yumdu. Aileden geriye bir tek küçük kardeş Ezgi Can kaldı. Can, “Hukuk mücadelemizi, gücüm yettiğince ben sürdüreceğim. Bu benim için bir var olma meselesi” dedi.