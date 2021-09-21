Afgan şarkıcı Aryana Sayeed: Türkiye hükümetine ulaşmayı planlıyorum

Radikal İslamcı örgüt Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle ABD askeri uçağıyla ülkeden ayrılarak önce Katar'ın başkenti Doha'ya ardından ABD'ye ve son olarak İstanbul'a gelen Afgan şarkıcı ve kadın hakları aktivisti Aryana Sayeed, "Net olarak görünüyor ki sanatın ve müziğin Afganistan'da bir geleceği yok" dedi. Sayeed, kendisinden talepte bulunan Afgan müzisyenlere yardımcı olabilmek amacıyla Türkiye hükümetine ulaşmayı planladığını belirtti.

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Ünlü Afgan şarkıcı, şarkı yazarı, insan ve kadın hakları aktivisti Aryana Sayeed, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kadınların ve müzisyenlerin durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sayeed, “Taliban’ın Kabil’i bu kadar hızlı bir şekilde ele geçirebileceğini düşünmüyorduk. Çok ani gelişti. Orada sıkışıp kaldım. Fakat sonrasında iki kere denemenin ardından nihayet ikinci seferde ABD askeri uçağıyla Afganistan’dan kaçmayı başarabildim. İlk olarak uçak bizi Doha’ya götürdü, ardından ABD’ye götürdü. ABD’de istediğimiz yere gitme konusunda özgürdük. O yüzden sonunda İstanbul’a gelmeyi başarabildim. Ve işte şimdi buradayım” dedi.

“KADINLARI DÖVÜP REHİN ALIYORLAR”

Kadınların kesinlikle Afganistan’da iyi bir geleceğinin olmayacağını, çünkü geçmişte Taliban’ın ülkeyi ele geçirdiğinde yaptıklarının çok yıkıcı olduğunu belirten Sayeed, “Görünen o ki hâlâ aynı insanlarla karşı karşıyayız. Afgan kadınlarını nasıl karanlık çağlara geri götürmek istiyorlarsa, kızları okuldan yasaklamalarında bunun küçük bir emaresini görüyoruz. Daha dün, okulların sadece erkeklere açık olduğunu duyurdular. Kızların artık okula gitmesine izin verilmiyor. Kadınlar dövülüyor, rehin alınıyor. Aslında bunlar, Afgan kadınlarının geleceklerinin nasıl olacağına ilişkin ufak emareler, maalesef ki” diye konuştu.

Afgan kadınlarının geleceği için endişeli olduğunu dile getiren Afgan şarkıcı Sayeed, “Ne üzücü ki, son 20 yılda Afganistan’da kadınlar bir şeyleri başarmak için çok sıkı çalıştı. Okula gittiler, çalıştılar, bir sürü şey yaptılar fakat sonrasında birdenbire bunların hepsi onların elinden alındı. Açıkçası, gelecek hakkında çok endişeliyim” dedi.

“MÜZİK ALETLERİYLE YAKALANMAKTAN KORKUYORLAR”

Açıklamasında sanatçılara da değinen Sayeed, “Taliban sadece birkaç gün önce Afganistan’da müzik ve sanat olmayacağını duyurdu. Net olarak görünüyor ki, sanatın ve müziğin Afganistan’da bir geleceği yok. Fakat Afganistan’daki tüm diğer sanatçılar orada sıkışıp kaldı. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorlar, müzik aletleriyle yakalanmaktan korkuyorlar. Çok fazla müzisyenle iletişim halindeyim, benden yardım istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETE ULAŞMAYI PLANLIYORUM”

Afganistan’dan kaçabildiği ve şimdi Türkiye’de, İstanbul’da olduğu için şanslı olduğunu dile getiren Sayeed, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sahip olduğum bütün fırsat ve şansları, Afgan kadınları ve çocuklarıyla ilgili farkındalık yaratabilmek için kullanacağım. Müziğimin büyük bir kısmını zaten Afganistan’a adamıştım. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. Daha fazla vatan şarkıları söyleyeceğim, insanların Afganistan’da nasıl acı çektiğine ilişkin farkındalık yaratmak için çabalayacağım. Planlarımdan birisi de Türkiye hükümetine ulaşabilmek ve onlara Afganistan’daki müzisyenlere yardım sağlamaları için talepte bulunmak. Hatta, eğer yardım edebilirlerse onları Afganistan’dan çıkarmalarını isteyeceğim çünkü şu anda karanlık içinde yaşıyorlar. Benimle sürekli iletişim kuruyorlar, benden yardım istiyorlar.” (DHA)



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