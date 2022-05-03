Ağlayan takım arkadaşına yaptığı moral konuşması viral oldu

İngiltere'de küçük bir çocuğun, Rugby sporunda iyi olmadığı için sahada ağlayan takım arkadaşına verdiği moral konuşması, İngiltere Rugby Federasyonu tarafından "Gelmiş geçmiş en iyi takım arkadaşı" mesajıyla paylaşıldı. Küçük çocuğun takım arkadaşına yaptığı konuşmanın görüntüsü 660 bin kez izlendi.

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İngiltere’nin Cumbria bölgesinde Paskalya Tatili sebebiyle rugby kampına giden küçük çocuk, antrenman esnasında başarılı olmayınca “Herkes benden yaşça büyük, herkes benden büyük” diyerek takım koçuna ağlamaya başladı.

“YAŞINA GÖRE GERÇEKTEN MÜTHİŞSİN”

Arkadaşının ağladığını gören takım arkadaşı hemen yanına giderek “Beni dinle. Güven bana. Bana bak, Bob. Buradaki en kısa çocuk benim, kısa olman, genç olman önemli değil. Burada uzun boylu olman veya şişman olman önemli değil. Sen harika bir rugby oyuncusun. Anlıyor musun? Müthişsin! Yaşına göre gerçekten müthişsin. Tamam mı, sarıl bana” diyerek teselli etti.

Spor kampının organizatörü Sedbergh Kursları görüntüyü paylaşarak “Bu iki çocuk arasındaki inanılmaz bağ ve yürek ısıtan dostluk, kurslarımızın ahlak değerini mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor ve bundan daha fazla gurur duyamazdık” ifadesini kullandı.

660 BİN KEZ İZLENDİ

İngiltere Rugby Federasyonu olarak görev yapan England Rugby ise görüntüyü Instagram’da “Gelmiş geçmiş en iyi takım arkadaşı” sözleriyle paylaştı.

İki çocuğun görüntüsü 660 bin kez izlendi. (DHA)