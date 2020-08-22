Ağrı Dağı’nın dorukları çöplüğe döndü

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı’nın özellikle 4 bin 200 metredeki ana kampı, yerli ve yabancı turistler tarafından çevreye bırakılan atıklar nedeniyle çöple doldu. Yaz ve kış dönemlerinde binlerce kişi, 3 bin 200 ile 4 bin 200 metrede iki kamp kurarak zirveye tırmanışlarını gerçekleştiriyor.

“UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER”



Özellikle kamplara yakın yerlerde görülen kirlilikte en çok dikkati naylon poşetler, plastik kaşık- çatallar, pet şişeler, bira ve konserve kutuları çekiyor. Ağrı Dağı’nın, çevre bilinci oluşmamış kişiler tarafından çöplüğe dönüştürüldüğünü ve bunun da utanç verici bir şey olduğunu söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyon dağcılık antrenörü ve dağ mihmandarı Yıldırım Beyazıt Öztürk, “Bu dağlarda 17 yıl çalıştık. İlk kez bu kadar pis gördük. Utandık ve üzüldük. Eşyalarımızı atları ile kamp alanına taşıyan yöre insanları ile birlikte burada bir temizlik yaptık. Topladığımız çöpleri atlar eşliğinde ilçe merkezindeki çöplüğe dökecekler. Umarım bundan böyle çevreye çöp atılmaz. Çünkü sonradan vurdumduymazlık oluyor. Buraya çıkan her dağcı ve turist çöpünü de beraberinde götürmeli” diye konuştu.(DHA)