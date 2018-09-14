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Ahbap Platformu Kozluk’ta okul boyadı
Ahbap Platformu Kozluk’ta okul boyadı
Ahbap Platformu üyeleri, Kozluk ilçesinde boyası dökülen okulu boyadı.
Yaşam 14 Eylül 2018 - 15:18

Okulun boya ihtiyacı olduğunun bilgisinin kendilerine gelmesi ile harekete geçtiklerini belirten Batman Ahbap Platformu Üniversite Kurul Başkanı Betül Tutuş, okulların açılmasına kısa bir süre kaldığı için anında hareket geçerek okulu boyadıklarını belirtti. Tutuş, “Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yapaklı Köyü İlkokulunun boyaya ihtiyacı olduğu bilgisi bizlere geldi. Ahbap üyelerimiz ile birlikte Okulu boyamak için Kozluk'a gittik. İhtiyaç olan boya ve malzemeleri temin ettikten sonra okulun iç ve dış boyasını yaptık. Ortaya gülen yüzler, boyanmış okul ve yepyeni sınıflar çıktı. Öğrencilerimiz daha temiz ve ferah bir okul ile eğitim öğretime başlayacak olması bizleri çok mutlu etti” dedi.
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(İHA)

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