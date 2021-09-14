Ailesi kayıp ilanı vermişti… Günlerdir ulaşılamayan ünlü oyuncu Tanya Fear bulundu

Ailesinin 9 Eylül'den bu yana haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan iyi haber geldi. Ünlü oyuncu Los Angeles polisi tarafından bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear’dan 9 Eylül’den bu yana haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Sosyal medyada da paylaşım yaparak Fear’ın bulunması için çağrı yapan ailesi mutlu sona ulaştı. Son olarak iki ay önce taşındığı Los Angeles’taki evinden çıkarken görülen Fear polis tarafından sağ salim şekilde bulundu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



Fear’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili detay paylaşılmadı. Aileden yapılan açıklamada, “Tanya’nın polis tarafından bulunduğunu ve güvende olduğunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fiziksel olarak zarar görmediğini bilsek de önlem olarak hastanede değerlendirmeden geçecek. Tüm polis ekiplerine ve Tanya’nın bulunması için çaba gösteren herkese son birkaç gündeki destekleri için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Doctor Who dizisindeki Dr. Jade McIntyre rolüyle tanınan Fear, A Moving Image ve Kick-Ass 2 gibi filmlerde de rol aldı.